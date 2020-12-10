Лідери ЄС погодили подовження санкцій щодо Росії ще на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Лідери Європейського Союзу під час саміту у Брюсселі у четвер, 10 грудня, погодили подовження ще на пів року — до кінця липня 2021 року — запроваджених 2014 року економічних санкцій проти Росії через порушення нею територіальної цілісності України. Про це повідомив речник голови президента Європейської Ради Шарля Мішеля, передає УНН із посиланням на DW.
Європейські лідери констатували, що не відбулося прогресу в імплементації мінських домовленостей, тому санкції проти Росії підлягають подовженню.
Санкції проти РФ були запроваджені в липні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. 19 березня 2015 року Рада ЄС пов’язала термін дії санкцій з повним виконанням мінських угод. Востаннє ці обмежувальні заходи подовжувалися до 31 січня 2021 року.
Секторальні санкції передбачають заборону на доступ до ринку капіталів Євросоюзу для кількох російських банків і компаній, ембарго на постачання у РФ зброї та товарів подвійного призначення, а також перекриття доступу до технологій і послуг в енергетиці, зокрема у добуванні нафти на глибоководних, арктичних чи шельфових родовищах.
Раніше низка країн — серед яких Україна та Грузія — підтримали та приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкційного списку осіб, причетних до кібернетичних атак.
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