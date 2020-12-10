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ЄС розширила санкційний список за кіберзлочини: Україна та Грузія приєднались до рішення

Київ • УНН

 • 11209 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Низка країн - серед яких Україна та Грузія - підтримали та приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкційного списку осіб, причетних до кібернетичних атак. Про це йдеться у Декларації високого представника ЄС щодо рішення певних третіх країн приєднатися до рішення Ради ЄС в межах Спільної політики безпеки й оборони, передає УНН.

Відзначимо, що у рішенні додано інформацію щодо ще двох фізичних осіб, причетних до кібернетичних атак. Мова про громадян КНР, яким заборонено в'їзду на територію ЄС та заморожено активи.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - зазначено у декларації.

Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.

Нагадаємо, Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій проти Росії за кібератаки на німецький Бундестаг.

Українські Національні Новини

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