ЄС розширила санкційний список за кіберзлочини: Україна та Грузія приєднались до рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Низка країн - серед яких Україна та Грузія - підтримали та приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкційного списку осіб, причетних до кібернетичних атак. Про це йдеться у Декларації високого представника ЄС щодо рішення певних третіх країн приєднатися до рішення Ради ЄС в межах Спільної політики безпеки й оборони, передає УНН.
Відзначимо, що у рішенні додано інформацію щодо ще двох фізичних осіб, причетних до кібернетичних атак. Мова про громадян КНР, яким заборонено в'їзду на територію ЄС та заморожено активи.
"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Норвегія, члени Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - зазначено у декларації.
Європейський Союз взяв до уваги таке зобов'язання та привітав його.
Нагадаємо, Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій проти Росії за кібератаки на німецький Бундестаг.