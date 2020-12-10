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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76638 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100277 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116506 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151544 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199517 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195277 просмотра

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ЕС расширила санкционный список за киберпреступления: Украина и Грузия присоединились к решению

ЕС расширила санкционный список за киберпреступления: Украина и Грузия присоединились к решению

Киев  •  УНН

 • 11203 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Ряд стран - среди которых Украина и Грузия - поддержали и присоединились с решением Совета ЕС о расширении санкционного списка лиц, причастных к кибернетическим атакам. Об этом говорится в Декларации высокого представителя ЕС по решению определенных третьих стран присоединиться к решению Совета ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны, передает УНН.

Отметим, что в решении добавлена информация о еще двух физических лицах, причастных к кибернетических атак. Речь о гражданах КНР, которым запрещен въезд на территорию ЕС и заморожены активы.

“Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Норвегия, члены Европейского экономического пространства, а также Украина и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС”, — говорится в декларации.

Европейский Союз принял во внимание такое обязательство и поздравил его.

Напомним, Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям против России за кибератаки на немецкий Бундестаг.

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