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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70301 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93096 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114679 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149827 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198325 просмотра

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2 марта, 18:35 • 281793 просмотра

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Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила санкции против Украины

Киев  •  УНН

 • 22392 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство России расширило список санкций против Украины. В список людей, к которым применят “специальные экономические меры”, вошли 849 человек. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте Кабмина РФ, передает УНН.

Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно “специальные экономические меры” будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.

Напомним, лидеры Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе в четверг, 10 декабря, согласовали продление еще на полгода введенных в 2014 году экономических санкций против России из-за нарушения нею территориальной целостности Украины — до конца июля 2021 года.

Украинские Национальные Новости

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