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Продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей: Зеленский о ракетном ударе рф по Кривому Рогу
Российский ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге привел к гибели 2 человек, более 30 получили ранения, продолжается спасательная операция по поиску людей под завалами.
В Конгрессе начали сбор подписей за петицию, которая позволит рассмотреть помощь Украине в обход спикера
Демократы в Палате представителей США хотят обойти спикера-республиканца Майка Джонсона и заставить проголосовать за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.
США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 300 млн долларов
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов, что стало первой такой помощью с декабря 2023 года.
Не только дроны-камикадзе: в Украине активно разрабатывают различные роботизированные системы для Сил обороны
Украина испытала более 50 роботизированных наземных платформ, включая беспилотники-камикадзе, роботов-саперов и беспилотные системы для доставки боеприпасов и эвакуации раненых солдат, и планирует развернуть их на поле боя в ближайшие месяцы.
Удар рф по Кривому Рогу: больницы приняли уже более 30 раненых, пятеро - в операционной
Более 30 человек, которые получили ранения в результате ракетного обстрела Кривого Рога, были госпитализированы, в том числе ребенок, 5 из них в операционной.
Уровень жизни украинских беженцев улучшился в сравнение с 2023 годом
Экономическое благосостояние украинских беженцев улучшилось с мая 2023 года: на 10% уменьшилось количество тех, кто сталкивается с нехваткой еды или одежды, увеличились возможности трудоустройства, а более 60% имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года.
Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли
Два человека погибли в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.
Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ
российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен в полете над временно оккупированным Крымом, в частности над Севастополем.
В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали
Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.
В селе на Полтавщине бешеный кот покусал двух людей: в окрестных селах проводят профилактические прививки животным
В селе Омельник Кременчугского района бешеный кот покусал двух людей, в связи с чем в 12 окрестных селах, объявленных "угрожающей зоной", были проведены бесплатные прививки от бешенства для животных.