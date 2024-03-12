Продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей: Зеленский о ракетном ударе рф по Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар рф по Кривому Рогу и заявил, что сейчас продолжается спасательная операция, под завалами ищут людей, передает УНН.

Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в девятиэтажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время двое погибших. Мои соболезнования родным и близким - сообщил Зеленский.

По словам Президента, под завалами ищут людей. Работы будут продолжаться сколько нужно.

"Я благодарен каждому и каждой, кто работает там, на месте, спасает, оказывает медицинскую помощь. Поручил как можно быстрее обеспечить помощью всех, кто в этом нуждается", - резюмировал Зеленский.

Ранее

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, два человека погибли, еще более 30 - ранены.

Напомним,

В Воздушных силах Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.