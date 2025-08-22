Продажи жилья в США неожиданно выросли, предложение на максимуме с 2020 года

В США продажи домов, ранее кому-то принадлежавших, выросли на 2% в июле по сравнению с июнем, достигнув 4,01 млн единиц с учетом сезонности в годовом исчислении. Аналитики рынка жилья ожидали небольшого снижения. Продажи оказались на 0,8% выше, чем в июле 2024 года. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации риелторов (NAR) сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Эти продажи учитываются по факту закрытия сделок, поэтому договоры, вероятно, были заключены в мае и июне, когда средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снижалась. По данным Mortgage News Daily, эта ставка ненадолго превысила 7% в мае, а затем к концу июня составляла 6,67%.

На конец июля на продажу было выставлено 1,55 млн домов, что на 15,7% больше, чем в прошлом месяце прошлого года. При текущих темпах продаж это соответствует 4,6-месячному предложению. Шестимесячное предложение считается сбалансированным между покупателем и продавцом.

Сейчас уровень предложения находится на самом высоком уровне с мая 2020 года, но все еще значительно ниже, чем в доковидный период.

Увеличение предложения очевидно снижает давление на цены. Медианная цена продажи существующего дома в июле составила 422 400 долларов, что на 0,2% больше, чем в том же месяце годом ранее, и является рекордно высокой ценой для июля. Цены росли ежегодно в течение последних 25 месяцев, но сейчас рынок, возможно, находится на переломном этапе, пишет издание.

"Небольшое улучшение доступности жилья постепенно увеличивает продажи жилья, - заявил Лоуренс Юн, главный экономист NAR. - Рост заработной платы сейчас уверенно опережает рост цен на жилье, и у покупателей больше выбора".

Юн отметил, что продажи кондоминиумов выросли на юге США, где цены снижались весь последний год.

Наивысшая активность, как и раньше, наблюдается в более дорогом сегменте рынка. Продажи домов стоимостью более 1 миллиона долларов выросли на 7,1% в годовом исчислении, тогда как продажи домов стоимостью от 100 000 до 250 000 долларов снизились на 0,1%. Продажи домов ниже 100 000 долларов упали на 8%.

Продажи домов стали занимать больше времени. В июле средний срок продажи дома составил 28 дней, тогда как годом ранее этот показатель составлял 24 дня. Количество покупателей, впервые покупающих жилье, также немного снизилось, составив 28% от общего количества продаж по сравнению с 30% в июне и 29% в июле 2024 года.

На долю инвесторов пришлось 20% всех сделок по сравнению с 13% в июле 2024 года. Это может быть связано с ростом предложения.

В связи с тем, что ставки по ипотеке остаются относительно высокими, доля покупателей, оплачивающих жилье исключительно наличными, увеличилась до 31% от общего количества сделок с 27% годом ранее.

"Это чрезвычайно высокий показатель", - сказал Юн, отметив, что определяющими факторами могут быть рыночная стоимость акций или доступность жилья.

