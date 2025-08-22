$41.220.16
47.980.19
ukenru
08:26 • 556 перегляди
Продажі житла у США неочікувано зросли, пропозиція на максимумі з 2020 року

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Продажі існуючих будинків у США зросли на 2% у липні, досягнувши 4,01 млн одиниць. Медіанна ціна продажу становила 422 400 доларів, що є рекордом для липня.

Продажі житла у США неочікувано зросли, пропозиція на максимумі з 2020 року

У США продажі будинків, що раніше комусь належали, зросли на 2% у липні порівняно з червнем, досягнувши 4,01 млн одиниць з урахуванням сезонності в річному обчисленні. Аналітики ринку житла очікували на невелике зниження. Продажі виявилися на 0,8% вищими, ніж у липні 2024 року. Про це з посиланням на дані Національної асоціації ріелторів (NAR) повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Ці продажі враховуються за фактом закриття угод, тому договори, ймовірно, було укладено у травні та червні, коли середня ставка за 30-річною фіксованою іпотекою знижувалася. За даними Mortgage News Daily, ця ставка ненадовго перевищила 7% у травні, а потім до кінця червня становила 6,67%.

На кінець липня на продаж було виставлено 1,55 млн будинків, що на 15,7% більше, ніж минулого місяця минулого року. За поточних темпів продажів це відповідає 4,6-місячній пропозиції. Шестимісячна пропозиція вважається збалансованою між покупцем і продавцем.

Зараз рівень пропозиції знаходиться на найвищому рівні з травня 2020 року, але все ще значно нижчий, ніж у доковідний період.

Збільшення пропозиції очевидно знижує тиск на ціни. Медіанна ціна продажу існуючого будинку в липні становила 422 400 доларів, що на 0,2% більше, ніж того ж місяця роком раніше, і є рекордно високою ціною для липня. Ціни зростали щорічно протягом останніх 25 місяців, але зараз ринок, можливо, перебуває на переломному етапі, пише видання.

Літні продажі житла у США досягли найнижчих темпів за останні 10 років19.08.25, 12:56 • 2940 переглядiв

"Невелике поліпшення доступності житла поступово збільшує продаж житла, - заявив Лоуренс Юн, головний економіст NAR. - Зростання заробітної плати зараз впевнено випереджає зростання цін на житло, і у покупців більше вибору". 

Юн зазначив, що продаж кондомініумів зріс на півдні США, де ціни знижувалися весь останній рік.

Найвища активність, як і раніше, спостерігається в дорожчому сегменті ринку. Продажі будинків вартістю понад 1 мільйон доларів зросли на 7,1% у річному обчисленні, тоді як продажі будинків вартістю від 100 000 до 250 000 доларів знизилися на 0,1%. Продаж будинків нижче 100 000 доларів впав на 8%.

Продажі будинків почали займати більше часу. У липні середній термін продажу будинку становив 28 днів, тоді як роком раніше цей показник становив 24 дні. Кількість покупців, які вперше купують житло, також трохи знизилася, склавши 28% від загальної кількості продажів порівняно з 30% у червні та 29% у липні 2024 року.

На частку інвесторів припало 20% усіх угод порівняно з 13% у липні 2024 року. Це може бути пов'язане зі зростанням пропозиції.

У зв'язку з тим, що ставки по іпотеці залишаються відносно високими, частка покупців, які оплачують житло виключно готівкою, збільшилася до 31% від загальної кількості угод із 27% роком раніше.

"Це надзвичайно високий показник", - сказав Юн, зазначивши, що визначальними факторами можуть бути ринкова вартість акцій або доступність житла.

Ціни на житло у США досягли нового рекорду, попри ознаки пом'якшення ситуації13.08.25, 10:19 • 4796 переглядiв

Юлія Шрамко

