Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен

Фонд госимущества продал на онлайн-аукционе в электронной системе "Прозорро.Продажи" отель "Казацкий", который расположен в центре Киева. Об этом пишет УНН со ссылкой на ФГИУ.

Детали

480 001 200 грн от продажи отель "Казацкий" полностью поступили в государственный бюджет. Покупатель оплатил стоимость за сам объект - 400 001 000,00 грн и сумму НДС - 80 000 200,00 грн. Также погасил кредиторскую задолженность перед бюджетом - 9 087 000 грн. Оплата победителем торгов осуществлялась 7 траншами. Последний платеж состоялся 6 августа. - рассказали в Фонде госимущества.

ФГИУ подчеркивают, что успешный аукцион малой приватизации в очередной раз доказывает, что продажа таких объектов актуальна. Также в Фонде отмечают, что это только дополнительные средства в бюджет, которые идут на поддержку Сил обороны, но и новый толчок для развития отеля.

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Кроме того, это о развитии территорий. Для Киева - это будет обновленный объект со своей историей, который будет больше привлекать гостей столицы и способствовать развитию туристической индустрии.

Напомним

Фонд государственного имущества определил стартовую цену гостиницы "Украина" в Киеве. Ее собираются продать не менее чем за 1,048 млрд грн. Стартовую стоимость определила аукционная комиссия, ее еще должен утвердить Кабинет министров.