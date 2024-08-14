Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы
Киев • УНН
Правоохранители задержали двух человек, причастных к схеме завладения 12,5 млн грн и попытки присвоения еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго". Схема касалась закупки энергетического оборудования по завышенным ценам.
Правоохранители задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго", передает УНН со ссылкой на САП.
"... задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования, а именно трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов", - говорится в сообщении.
По данным НАБУ, речь о продаже АО "Харьковоблэнерго" трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.
Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.
Детали правоохранители обещают сообщить позже.