Продажа "Харьковоблэнерго" трансформаторов по завышенным ценам: задержаны два соорганизатора преступной схемы

Правоохранители задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго", передает УНН со ссылкой на САП.

"... задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования, а именно трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, речь о продаже АО "Харьковоблэнерго" трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.

Детали правоохранители обещают сообщить позже.