Продажа "Агро-Региона": как Андрей Веревский закрыл крупнейшую агро-сделку 2026 года без дисконтов

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 4662 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 13902 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 12195 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 61005 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 36596 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 48503 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 62193 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 53156 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 64081 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31810 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
75%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 7922 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 33378 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 32349 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф26 февраля, 09:59 • 32827 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 11113 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 13902 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 11312 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 61005 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 64081 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 69083 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Сумы
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 32534 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 47400 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 50113 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 55015 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 55066 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

Продажа "Агро-Региона": как Андрей Веревский закрыл крупнейшую агро-сделку 2026 года без дисконтов

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Продажа агрохолдинга "Агро-Регион" компании "Энселко" Андрея Веревского в начале 2026 года стала самым обсуждаемым событием в украинском M&A. Сумма сделки составила 100-110 млн долларов, при этом стоимость актива фиксировалась без учета "военного дисконта".

Продажа "Агро-Региона": как Андрей Веревский закрыл крупнейшую агро-сделку 2026 года без дисконтов

Сделка по продаже агрохолдинга "Агро-Регион" компании "Энселко" Андрея Веревского, состоявшаяся в начале 2026 года, стала самым обсуждаемым событием в украинском M&A, передает УНН.

Детали

Главный интерес вызвала не только сумма, которая, по оценкам аналитиков, составила 100-110 млн долларов, но и условия переговорного процесса. Экс-мажоритарный владелец "Агро-Региона" Айварас Абромавичус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine раскрыл детали того, как стороны фиксировали стоимость актива.

Ключевым моментом стало игнорирование так называемого "военного дисконта". По словам Абромавичуса, оценка компании базировалась на материальных активах: технике, элеваторах и правах аренды 41 тыс. га земли. Несмотря на обстрелы и изменение ситуации на фронте, Веревский не инициировал пересмотр цены, подчеркнул экс-владелец "Агро-Региона". Такая позиция покупателя рассматривается рынком как признак прогнозируемости: условия, зафиксированные на старте, остаются неизменными до закрытия транзакции, независимо от внешних колебаний.

Логика покупателя в данном случае является сугубо прагматичной. В Украине наблюдается профицит перерабатывающих мощностей при ограниченном количестве качественного сырья. Расширение земельного банка "Энселко" за счет технологического хозяйства "Агро-Регион" позволяет компании обеспечить стабильность собственной переработки в центральных и северных областях.

Лилия Подоляк

ЭкономикаАгроновости
Недвижимость
Техника
Война в Украине
Андрей Веревский