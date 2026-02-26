Продажа "Агро-Региона": как Андрей Веревский закрыл крупнейшую агро-сделку 2026 года без дисконтов

Сделка по продаже агрохолдинга "Агро-Регион" компании "Энселко" Андрея Веревского, состоявшаяся в начале 2026 года, стала самым обсуждаемым событием в украинском M&A, передает УНН.

Детали

Главный интерес вызвала не только сумма, которая, по оценкам аналитиков, составила 100-110 млн долларов, но и условия переговорного процесса. Экс-мажоритарный владелец "Агро-Региона" Айварас Абромавичус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine раскрыл детали того, как стороны фиксировали стоимость актива.

Ключевым моментом стало игнорирование так называемого "военного дисконта". По словам Абромавичуса, оценка компании базировалась на материальных активах: технике, элеваторах и правах аренды 41 тыс. га земли. Несмотря на обстрелы и изменение ситуации на фронте, Веревский не инициировал пересмотр цены, подчеркнул экс-владелец "Агро-Региона". Такая позиция покупателя рассматривается рынком как признак прогнозируемости: условия, зафиксированные на старте, остаются неизменными до закрытия транзакции, независимо от внешних колебаний.

Логика покупателя в данном случае является сугубо прагматичной. В Украине наблюдается профицит перерабатывающих мощностей при ограниченном количестве качественного сырья. Расширение земельного банка "Энселко" за счет технологического хозяйства "Агро-Регион" позволяет компании обеспечить стабильность собственной переработки в центральных и северных областях.