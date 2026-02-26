$43.240.02
15:08 • 1378 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 4804 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 14118 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 12319 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34 • 61429 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 36779 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 48570 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62268 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53207 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 64205 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Продаж "Агро-Регіону": як Андрій Веревський закрив найбільшу агроугоду 2026 року без дисконтів

Київ • УНН

 • 156 перегляди

Продаж агрохолдингу "Агро-Регіон" компанії "Енселко" Андрія Веревського на початку 2026 року став найобговорюванішою подією в українському M&A. Сума угоди склала 100-110 млн доларів, при цьому вартість активу фіксувалася без урахування "воєнного дисконту".

Продаж "Агро-Регіону": як Андрій Веревський закрив найбільшу агроугоду 2026 року без дисконтів

Угода з продажу агрохолдингу "Агро-Регіон" компанії "Енселко" Андрія Веревського, що відбулася на початку 2026 року, стала найбільш обговорюваною подією в українському M&A, передає УНН.

Деталі

Головний інтерес викликала не лише сума, яка, за оцінками аналітиків, склала 100-110 млн доларів, а й умови переговорного процесу. Ексмажоритарний власник "Агро-Регіону" Айварас Абромавічус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine розкрив деталі того, як сторони фіксували вартість активу.

Ключовим моментом стало ігнорування так званого "воєнного дисконту". За словами Абромавічуса, оцінка компанії базувалася на матеріальних активах: техніці, елеваторах та правах оренди 41 тис. га землі. Попри обстріли та зміну ситуації на фронті, Веревський не ініціював перегляд ціни, підкреслив ексвласник "Агро-Регіону". Така позиція покупця розглядається ринком як ознака прогнозованості: умови, зафіксовані на старті, залишаються незмінними до закриття транзакції, незалежно від зовнішніх коливань.

Логіка покупця в даному випадку є суто прагматичною. В Україні спостерігається профіцит переробних потужностей при обмеженій кількості якісної сировини. Розширення земельного банку "Енселко" за рахунок технологічного господарства "Агро-Регіон" дозволяє компанії забезпечити стабільність власної переробки в центральних та північних областях.

Лілія Подоляк

