Продаж "Агро-Регіону": як Андрій Веревський закрив найбільшу агроугоду 2026 року без дисконтів
Київ • УНН
Продаж агрохолдингу "Агро-Регіон" компанії "Енселко" Андрія Веревського на початку 2026 року став найобговорюванішою подією в українському M&A. Сума угоди склала 100-110 млн доларів, при цьому вартість активу фіксувалася без урахування "воєнного дисконту".
Деталі
Головний інтерес викликала не лише сума, яка, за оцінками аналітиків, склала 100-110 млн доларів, а й умови переговорного процесу. Ексмажоритарний власник "Агро-Регіону" Айварас Абромавічус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine розкрив деталі того, як сторони фіксували вартість активу.
Ключовим моментом стало ігнорування так званого "воєнного дисконту". За словами Абромавічуса, оцінка компанії базувалася на матеріальних активах: техніці, елеваторах та правах оренди 41 тис. га землі. Попри обстріли та зміну ситуації на фронті, Веревський не ініціював перегляд ціни, підкреслив ексвласник "Агро-Регіону". Така позиція покупця розглядається ринком як ознака прогнозованості: умови, зафіксовані на старті, залишаються незмінними до закриття транзакції, незалежно від зовнішніх коливань.
Логіка покупця в даному випадку є суто прагматичною. В Україні спостерігається профіцит переробних потужностей при обмеженій кількості якісної сировини. Розширення земельного банку "Енселко" за рахунок технологічного господарства "Агро-Регіон" дозволяє компанії забезпечити стабільність власної переробки в центральних та північних областях.