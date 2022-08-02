Продажа антибиотиков по э-рецепту: в Минздраве опровергли распространенные мифы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. После того, как в Украине начали продавать антибиотики по электронным рецептам, в соцсетях распространилось много мифов на этот счет. Министерство здравоохранения решило их опровергнуть. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Минздрава.
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"С 1 августа в Украине заработал электронный рецепт на антибиотики. В соцсетях уже распространяются мифы о том, как будет происходить отпуск антибиотиков по новым правилам", – говорится в сообщении.
Детали
Минздрав Украины опроверг самые распространенные мифы о продаже антибиотиков:
Миф: Пациент, который находится на стационарном лечении, не сможет получить антибиотик без электронного рецепта.
Факт: На стационарном лечении пациент имеет гарантированное право на бесплатное обеспечение медикаментами, для их назначения не нужно выписывать рецепт.
Миф: Люди, проживающие в сельской местности, лишены возможности получить рецепт из-за отсутствия достаточного количества семейных врачей на местах.
Факт: Если в сельской местности нет больницы, то на время переходного периода фельдшер может выписать рецепт на антибиотик.
Миф: Волонтеры, которые снабжают медикаментами военных, после запуска э-рецепта не смогут покупать антибактериальные препараты.
Факт: По-прежнему благотворительные фонды и организации смогут закупать лекарственные средства напрямую у дистрибьюторов без рецептов.
Миф: Может случиться утечка данных из электронной системы здравоохранения.
Факт: Электронная система здравоохранения хорошо защищена, это неоднократно подтверждено во время хакерских атак россиян, которые не смогли ее взломать. Доступ к системе имеет только врач с согласия пациента.
Миф: Будет сложно приобрести антибиотики для животных.
Факт: По-прежнему лекарство для животных можно приобрести по рецепту ветеринарного врача.
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