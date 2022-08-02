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Продаж антибіотиків за е-рецептом: у МОЗ спростували поширені міфи

Продаж антибіотиків за е-рецептом: у МОЗ спростували поширені міфи

Київ • УНН

 • 316699 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після того, як в Україні почали продавати антибіотики за електронними рецептами, у соцмережах поширилося багато міфів щодо цього. Міністерство охорони здоров'я вирішило їх спростувати. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.

Цитата

"З 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Водночас у соцмережах вже ширяться міфи про те, як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами", – ідеться у повідомленні.

Деталі

МОЗ України спростувало найпоширеніші міфи про продаж антибіотиків:

Міф: Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.

Факт: На стаціонарному лікуванні пацієнт має гарантоване право на безоплатне забезпечення медикаментами, для їхнього призначення не потрібно виписувати рецепт.

Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.

Факт: Якщо у сільській місцевості немає лікарні, то на час перехідного періоду фельдшер може виписати рецепт на антибіотик.

Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Факт: Як і раніше, благодійні фонди та організації зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.

Міф: Може статися витік даних із електронної системи охорони здоров’я.

Факт: Електронна система охорони здоров’я добре захищена, це неодноразово підтверджено під час хакерських атак росіян, які не змогли її зламати. Доступ до системи має тільки лікар за згодою пацієнта.

Міф: Буде складно придбати антибіотики для тварин.

Факт: Як і раніше, ліки для тварин можна придбати за рецептом ветеринарного лікаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці отримуватимуть електронний рецепт на антибіотики: у МОЗ розповіли все, що потрібно знати пацієнтам

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