Продаж антибіотиків за е-рецептом: у МОЗ спростували поширені міфи

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після того, як в Україні почали продавати антибіотики за електронними рецептами, у соцмережах поширилося багато міфів щодо цього. Міністерство охорони здоров'я вирішило їх спростувати. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.