Продаж антибіотиків за е-рецептом: у МОЗ спростували поширені міфи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Після того, як в Україні почали продавати антибіотики за електронними рецептами, у соцмережах поширилося багато міфів щодо цього. Міністерство охорони здоров'я вирішило їх спростувати. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторінку МОЗ.
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"З 1 серпня в Україні запрацював електронний рецепт на антибіотики. Водночас у соцмережах вже ширяться міфи про те, як буде відбуватись відпуск антибіотиків за новими правилами", – ідеться у повідомленні.
Деталі
МОЗ України спростувало найпоширеніші міфи про продаж антибіотиків:
Міф: Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.
Факт: На стаціонарному лікуванні пацієнт має гарантоване право на безоплатне забезпечення медикаментами, для їхнього призначення не потрібно виписувати рецепт.
Міф: Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.
Факт: Якщо у сільській місцевості немає лікарні, то на час перехідного періоду фельдшер може виписати рецепт на антибіотик.
Міф: Волонтери, які забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.
Факт: Як і раніше, благодійні фонди та організації зможуть закуповувати лікарські засоби напряму у дистриб’юторів без рецептів.
Міф: Може статися витік даних із електронної системи охорони здоров’я.
Факт: Електронна система охорони здоров’я добре захищена, це неодноразово підтверджено під час хакерських атак росіян, які не змогли її зламати. Доступ до системи має тільки лікар за згодою пацієнта.
Міф: Буде складно придбати антибіотики для тварин.
Факт: Як і раніше, ліки для тварин можна придбати за рецептом ветеринарного лікаря.
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