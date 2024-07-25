Служба безопасности совместно с Национальной полицией предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов в трех регионах Украины. В результате комплексных мероприятий в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях "на горячем" задержаны 5-х организаторов нелегального бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что злоумышленники пытались продать криминалитету образцы боевых средств поражения, найденных на местах бывших боестолкновений. Среди изъятого у фигурантов - российские пулеметы "Печенег" и "Корд", автоматы АК-12, арсенал противотанковых гранатометов и взрывчатка.

Так, в Киевской области:

Задержан представитель добровольческого формирования территориальной общины столицы, который торговал трофейным вооружением. Фигурант подыскивал потенциальных клиентов на тематических интернет-форумах, а также через собственные связи в криминальных кругах. Для хранения средств поражения делец использовал заброшенный недострой в окрестностях Киева. Правоохранители задержали злоумышленника на попытке нелегального сбыта автомата АК-74 и четырех боевых гранат.

При осмотре схрона и обысков по месту жительства задержанного дополнительно изъято:

4 кг взрывчатки с электродетонаторами;

более 20 гранатометных выстрелов;

16 боевых гранат;

2 автомата Калашникова;

2 пистолета, среди них системы Макарова;

более 2 тыс. патронов различного калибра.

В Донецкой области:

Задержаны еще два дельца, которые торговали трофейным вооружением в прифронтовых районах области. одного из фигурантов задержали, когда он пытался получить 32 тыс. долларов за продажу целого арсенала средств поражения. Среди них: крупнокалиберные пулеметы "Утес" и "Корд", снайперская винтовка Драгунова и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Одновременно вблизи передовой был задержан другой фигурант, который "договаривался" о сбыте еще одной партии оружия.

В Днепре:

Задержан бывший сотрудник расформированной милиции и его сообщник, которые хотели подпольно продать российский крупнокалиберный пулемет "Печенег" и четыре автомата Калашникова.

Всем пятерым задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним

В мае Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную группировку, которая торговала снайперскими винтовками, пулеметами и гранатами в разных регионах Украины, задержав организаторов с поличным и изъяв крупную партию нелегального оружия.