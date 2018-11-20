Продан направил письмо о неявке на допрос в ГПУ, а не САП - Холодницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Справка о месте пребывания на лечении в Германии бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана была брошена в ящик обращений граждан Генеральной прокуратуры Украины, а не Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
"Я этого письма не видел, он вчера был брошен в ящик обращений граждан ГПУ, а не САП. Еще раз подчеркиваю - переписка в Facebook не является процессуальным общением с правоохранительными органами", - подчеркнул Холодницкий.
Кроме того, он добавил, что пока не располагает сведениями, приехал ли Продан на допрос в САП.
"Сейчас еду в прокуратуру и посмотрю, приехал ли он (на допрос - ред.). Если не появился, то процессуальный руководитель будет принимать меры уголовно-процессуального характера по его доставке к прокурору", - отметил антикоррупционный прокурор.
Напомним, сторона защиты бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана заявила, что сообщила Специальной антикоррупционной прокуратуре официальной справкой о месте его пребывания на лечении в Германии.
Как сообщал УНН, в случае, если бывший и.о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан снова не явится на допрос, САП будет ходатайствовать о его принудительном приводе и доставке в суд для избрания меры пресечения.
САП вызвала на допрос на 10:00 20 ноября бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана как подозреваемого.
Ранее САП составила сообщение о подозрении бывшему и.о. главы ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении.
В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем главы ГФС, приобрел в собственность более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.
САП уже в третий раз вызвала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.
Пограничники подтвердили УНН информацию о том, что Продан еще 5 ноября пересек границу с Молдовой без нарушений закона.