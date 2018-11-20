Продан надіслав листа про неявку на допит у ГПУ, а не САП - Холодницький

"Я цього листа не бачив, він вчора був вкинутий у скриньку звернень громадян ГПУ, а не САП. Ще раз наголошую – переписка у Facebook не є процесуальне спілкування з правоохоронними органами", – підкреслив Холодницький.

Крім того, він додав, що наразі не має відомостей, чи приїхав Продан на допит до САП.

"Зараз їду у прокуратуру і подивлюсь, чи він приїхав (на допит – ред.). Якщо не з’явився, то процесуальний керівник буде вживати заходи кримінально-процесуального характеру по його доставці до прокурора", - зазначив антикорупційний прокурор.

Нагадаємо, сторона захисту колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана заявила, що повідомила Спеціальну антикорупційну прокуратуру офіційною довідкою про місце його перебування на лікуванні у Німеччині.

Як повідомляв УНН, у разі, якщо колишній в.о. голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан знову не з'явиться на допит, САП клопотатиме про його примусовий привід і доставку до суду для обрання запобіжного заходу.

САП викликала на допит на 10:00 20 листопада колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана як підозрюваного.

Раніше САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази - 8 та 15 листопада - він не з’явився.

Прикордонники підтвердили УНН інформацію про те, що Продан ще 5 листопада перетнув кордон з Молдовою без порушень закону.