Проблемы с газом в Геническе могут возникнуть с наступлением сильных морозов - ОГА
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Проблемы с нехваткой газа в Геническе Херсонской области могут возникнуть с наступлением морозов. Об этом корреспонденту УНН сообщил и.о. заместителя председателя Херсонской ОГА Александр Адамчик.
"До определенного порога температурного режима газа будет хватать. Самая большая проблематика возникнет при минус 20 градусах, если такой мороз продержится несколько недель. Потому что суточная добыча около 65 тыс. куб. м газа, а потребление будет около 100 - 110 тыс. куб. м. в сутки", - сообщил и.о. заместителя председателя Херсонской ОГА.
До оккупации Крыма дополнительные объемы газа компенсировали из Глебивского хранилища, которое находится на полуострове. Для того чтобы избежать коллапса в г. Геническ с наступлением морозов, по словам А.Адамчика будет принят ряд мер.
"Была разработана система перевода всех социальных объектов Геническа на альтернативный вид топлива. То есть это не замена газовых котлов в детских садах и школах, а дополнительная установка еще котлов на твердом топливе. Другой вопрос - это сами жители г. Геническ. Здесь мы отрабатываем такую схему поэтапного отключения частного сектора для того, чтобы газа хватило на большую часть частного сектора и на весь фонд многоэтажек. Потому что многоэтажки не могут обогреваться альтернативными видами топлива", - отметил А.Адамчик.
Также, по словам чиновника, была проведена информационная работа с населением, чтобы те переходили на альтернативные виды топлива.
"Предлагаем обратить внимание на установку дополнительного оборудования для отопления твердотопливными котлами, на которые сейчас действует программа теплых кредитов с компенсацией до 50% по телу кредита", - рассказал А.Адамчик.
Сейчас же дефицита газа в Геническе нет. Заявление Кремля о том, что якобы с полуострова начали поставку газа в замерзающий Геническ А.Адамчик называет "неудачной атакой информационной войны, которую нам навязывает страна-агрессор".
Напомним, 12 ноября в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.