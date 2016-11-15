Проблеми з газом у Генічеську можуть виникнути з настанням сильних морозів - ОДА
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Проблеми з нестачею газу у Генічеську на Херсонщині може виникнути з настанням морозів. Про це кореспонденту УНН повідомив в.о. заступника голови Херсонської ОДА Олександр Адамчик.
“До певного порогу температурного режиму газу буде вистачати. Найбільша проблематика виникне при мінус 20 градусах, якщо такий мороз протримається декілька тижнів. Тому що добовий видобуток близько 65 тис. куб. м газу, а споживання буде близько 100 — 110 тис. куб. м. на добу”, — повідомив в.о. заступника голови Херсонської ОДА.
До окупації Криму додаткові об’єми газу компенсували з Глебівського сховища, яке знаходиться на півострові. Для того аби уникнути колапсу у м. Генічеськ з настанням морозів, за словами О.Адамчика буде вжита низка заходів.
“Було розроблено систему переведення всіх соціальних об’єктів Генічеська на альтернативний вид палива. Тобто це не заміна газових котлів в дитячих садках і школах, а додаткове встановлення ще котлів на твердому паливі. Інше питання — це самі мешканці м. Генічеськ. Тут ми відпрацьовуємо таку схему поетапного відключення приватного сектору для того, щоб газу вистачило на більшу частину приватного сектору і на весь фонд багатоповерхівок. Тому що багатоповерхівки не можуть обігріватися альтернативними видами палива”, — зазначив О.Адамчик.
Також, за словами чиновника, була проведена інформаційна робота з населенням, аби ті переходили на альтернативні види палива.
“Пропонуємо звернути увагу на встановлення додаткового обладнання для опалення твердопаливними котлами, на які зараз діє програма теплих кредитів з компенсацією до 50% по тілу кредиту” — розповів О.Адамчик.
Наразі ж дефіциту газу в Генічеську немає. Заяву Кремля про те що нібито з півострова почали поставку газу в замерзаючий Генічеськ О.Адамчик називає “невдалою атакою інформаційної війни, яку нам нав’язує країна-агресор”.
Нагадаємо, 12 листопада в анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.