Об убытках и плачевном состоянии УЗ рассказывают ради удешевления этого актива - Е. Мураев

"Если вы помните, то заводили этого горе-менеджера (руководителя УЗ В. Войцеха Балчуна - ред.) для того, чтобы подготовить дорогу к приватизации, для того, чтобы приватизировать ее за маленькие деньги - как раз и нужно рассказывать, как все плохо, какие у нее убытки для того, чтобы стоимость активов просто падала.

А естественно, если активы продадут дешевле - в карманы потечет разница от реальной стоимости ", - сказал он.

По его словам, это "нормальная" практика, и на примере ОПЗ она уже была применена.

"Ну это нормальная игра, как со всеми активами. Вспомните припортовый завод, который 3 года назад продавали за 1 млрд, а сейчас за него и 200 млн не дают. Схема простая, сценарий один, и представители власти даже не заморачиваются. А мы просто ловим это теперь с каждой подачей ", - добавил политик.

Напомним, как сообщал УНН, ожидаемой реформы "Укрзализныци" пока так и не произошло. Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам транспорта Борис Козырь.

По словам министра инфраструктуры В.Омеляна, ситуацию, которая возникла между руководством Мининфраструктуры и УЗ, обсудят на закрытой встрече с премьером.

Накануне В.Омелян заявил, что недоволен скоростью проведения реформ "Укрзализныци".