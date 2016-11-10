Про збитки і плачевний стан УЗ розповідають задля здешевлення цього активу — Є.Мураєв
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Проблеми на “Укрзалізниці” не вирішуються, аби здешевити актив, чим підготувати його до приватизації. Задля цього туди і поставили польського менеджера. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Євген Мураєв.
“Якщо ви пам’ятаєте, то заводили цього горе-менеджера (очільника УЗ В. Войцеха Балчуна — ред. ) для того, щоб підготувати залізницю до приватизації, для того, щоб приватизувати її за маленькі гроші — якраз і потрібно розповідати, як все погано, які у неї збитки для того, щоб вартість активів просто падала.
А природно, якщо активи продадуть дешевше — в кишені потече різниця від реальної вартості”, — сказав він.
За його словами, це “нормальна” практика, і на прикладі ОПЗ вона вже була застосована.
"Ну це нормальна гра, як з усіма активами. Згадайте припортовий завод, який 3 роки тому продавали за 1 млрд, а зараз за нього і 200 млн не дають. Схема проста, сценарій один, і представники влади навіть не заморочуються. А ми просто ловимо це тепер з кожною подачею“,- додав політик.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, очікуваної реформи “Укрзалізниці” поки що так і не відбулося. Про це заявив народний депутат, заступник голови комітету ВРУ з питань транспорту Борис Козир.
За словами міністра інфраструктури В.Омеляна, ситуацію, що виникла між керівництвом Мінінфраструктури та УЗ, обговорять на закритій зустрічі з Прем’єром.
Напередодні В.Омелян заявив, що незадоволений швидкістю втілення реформ “Укрзалізниці”.