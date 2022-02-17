О чем может говорить скованность в суставах - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Появление скованности в суставах может указывать на развитие смертельного заболевания. Об этом предупредили медики из американской организации Сancer Treatment Centers of America, пишетУНН.
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Детали
Так, врачи предупреждают, что боль в костях является наиболее распространенным признаком рака кости и может стать более заметной по мере роста опухоли.
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“Вначале боль может возникать только ночью или при физической активности. Однако по мере развития рака боль может стать более постоянной”, — говорится в сообщении.
Специалисты также разъяснили, что боль в костях ощущается иначе, чем боль в мышцах или суставах.
“Обычно она ощущается более глубоко в теле или конечностях. И зачастую, она более острая, интенсивная и более регионально сфокусированная, чем мышечная боль, которая, как правило, ощущается в определенной области тела. Боль в костях встречается реже, чем боль в суставах или мышцах”, — объяснили медики.
Врачи также предупредили, что резкая потеря веса и усталость, сопровождающая боль в костях, также могут быть признаком рака кости.
“Другие симптомы, такие как затрудненное дыхание, могут развиться, если рак распространился на другие органы, например легкие”, — говорится в сообщении.
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