Про що може говорити скутість у суглобах - медики

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54374 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 89307 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 98883 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 126762 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 133909 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 115876 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134008 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167730 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179434 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215622 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208261 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282129 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 74851 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52002 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 70737 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 282108 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 208241 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 303960 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422456 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 673645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20105 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 70737 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102622 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139838 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164496 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Про що може говорити скутість у суглобах - медики

Про що може говорити скутість у суглобах - медики

Київ • УНН

 • 21678 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Поява скутості у суглобах може вказувати на розвиток смертельного захворювання. Про це попередили медики з американської організації Сancer Treatment Centers of America, пише УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коронавірус у онкопацієнта — що робити? Коментар лікаря

Деталі

Так, лікарі попереджають, що біль у кістках є найпоширенішою ознакою раку кістки і може стати помітнішим у міру зростання пухлини.

Цитата:

“Спочатку біль може виникати лише вночі або за фізичної активності. Однак у міру розвитку раку біль може стати більш постійним”, — йдеться у повідомленні.

Фахівці також роз’яснили, що біль у кістках відчувається інакше, ніж біль у м’язах чи суглобах.

“Зазвичай він відчувається глибше у тілі чи кінцівках. І найчастіше він гостріший, інтенсивніший і більш регіонально сфокусований, ніж м’язовий біль, який, як правило, відчувається в певній ділянці тіла. Біль у кістках зустрічається рідше, ніж біль у суглобах чи м’язах”, — пояснили медики.

Лікарі також попередили, що різка втрата ваги та втома, що супроводжує біль у кістках, також можуть бути ознакою раку кістки.

“Інші симптоми, такі як утруднене дихання, можуть розвинутися, якщо рак поширився на інші органи, наприклад, легені”, — йдеться в повідомленні.

Раніше клінічний онколог Лікарні ізраїльської онкології LISOD Андрій Саулов розповів, чому немає універсального аналізу для визначення будь-якого типу раку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70