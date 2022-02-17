Про що може говорити скутість у суглобах - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Поява скутості у суглобах може вказувати на розвиток смертельного захворювання. Про це попередили медики з американської організації Сancer Treatment Centers of America, пише УНН.
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Деталі
Так, лікарі попереджають, що біль у кістках є найпоширенішою ознакою раку кістки і може стати помітнішим у міру зростання пухлини.
Цитата:
“Спочатку біль може виникати лише вночі або за фізичної активності. Однак у міру розвитку раку біль може стати більш постійним”, — йдеться у повідомленні.
Фахівці також роз’яснили, що біль у кістках відчувається інакше, ніж біль у м’язах чи суглобах.
“Зазвичай він відчувається глибше у тілі чи кінцівках. І найчастіше він гостріший, інтенсивніший і більш регіонально сфокусований, ніж м’язовий біль, який, як правило, відчувається в певній ділянці тіла. Біль у кістках зустрічається рідше, ніж біль у суглобах чи м’язах”, — пояснили медики.
Лікарі також попередили, що різка втрата ваги та втома, що супроводжує біль у кістках, також можуть бути ознакою раку кістки.
“Інші симптоми, такі як утруднене дихання, можуть розвинутися, якщо рак поширився на інші органи, наприклад, легені”, — йдеться в повідомленні.
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