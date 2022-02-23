Призыв резервистов в Украине: что известно

Детали

Как отметили, призыву будут подлежать резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры так и рядовой сержантский состав.

Призыв начнется сегодня, 23 февраля. Максимальный срок службы — 1 год.

"Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

Для примера: во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно учетную специальность", — говорится в сообщении.

Согласно закону Украины, за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.



В соответствии с приказом президента Украины резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП по телефонному звонку или повестке.

Если резервист по причинам, предусмотренным законом, не может быть призванным, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За игнорирование вызова угрожает административная или уголовная ответственность.

Справка

Резервисты первой очереди оперативного резерва — это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве, соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве и вступили в определенную военную учетную специальность.

Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета позволяет в течение суток призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации. Право объявить о таком призыве имеет президент Украины — верховный главнокомандующий ВСУ.

Напомним

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России об официальном введении войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины.

По его словам, резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.