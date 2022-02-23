Призов резервістів в Україні: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, відповідно до наказу президента Володимира Зеленського, розпочався призов резервістів до Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗС України.
Деталі
Як зазначили, призову підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий сержантський склад.
Призов розпочнеться сьогодні, 23 лютого. Максимальний термін служби — 1 рік.
"Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).
Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність", — ідеться у повідомленні.
Згідно закону України, за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.
Відповідно до наказу президента України резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП за телефонним дзвінком або повісткою.
Якщо резервіста через причини, передбачені законом, не може бути призвано, йому необхідно особисто надати підтверджувальны документи. За ігнорування виклику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.
Довідка
Резервісти першої черги оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві, відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві та набули певної військової облікової спеціальності.
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України — верховний головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо
22 лютого президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил України.
За його словами, резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Окрім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.