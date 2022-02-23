Призов резервістів в Україні: що відомо

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 35743 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 67340 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 79361 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 81771 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 109599 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159991 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173999 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213928 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200999 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187728 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 100500 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 31183 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 58702 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104951 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 146366 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 146366 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 104951 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 256190 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 378814 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 634094 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 86194 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124801 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150489 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171508 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183847 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Призов резервістів в Україні: що відомо

Призов резервістів в Україні: що відомо

Київ • УНН

 • 523395 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, відповідно до наказу президента Володимира Зеленського, розпочався призов резервістів до Збройних сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Сухопутних військ ЗС України. 

Деталі

Як зазначили, призову підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий сержантський склад.

Призов розпочнеться сьогодні, 23 лютого. Максимальний термін служби — 1 рік.

"Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність", — ідеться у повідомленні.

Згідно закону України, за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.

Відповідно до наказу президента України резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП за телефонним дзвінком або повісткою.

Якщо резервіста через причини, передбачені законом, не може бути призвано, йому необхідно особисто надати підтверджувальны документи. За ігнорування виклику загрожує адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Довідка

Резервісти першої черги оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві, відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві та набули певної військової облікової спеціальності.

Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України — верховний головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо

22 лютого президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил України. 

За його словами, резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Окрім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84