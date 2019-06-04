Назначен новый глава консультативной миссии ЕС в Украине

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 4915 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 28870 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 50061 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113673 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109038 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136272 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144041 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129991 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130068 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Назначен новый глава консультативной миссии ЕС в Украине

Назначен новый глава консультативной миссии ЕС в Украине

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Во вторник, 4 июня, Антти Хартикайнен был назначен новым главой Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM). Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля 2019 года, и его мандат продлится до 30 июня 2020 года, передает УНН, ссылаясь на сообщение пресс-службы Совета ЕС.

Так, сообщается, что Антти Хартикайнен в настоящее время является генеральным директором финской таможни. Ранее он был главой Миссии ЕС по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии, заместителем главы Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине и руководителем группы Консультативной группы ЕС по Армении. Хартикайнен имеет более двадцати лет опыта работы в финской государственной службе, а именно в Министерстве внутренних дел.

Решение было принято Комитетом по политическим вопросам и безопасности Совета ЕС.

Как сообщал УНН, 13 мая Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативного миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличил ее бюджет на 25%.

Украинские Национальные Новости

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