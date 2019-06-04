Призначено нового голову консультативної місії ЄС в Україні

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У вівторок, 4 червня, Антті Хартікайнен був призначений новим главою Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM). Він приступить до виконання своїх обов'язків 1 липня 2019 року, і його мандат триватиме до 30 червня 2020 року, передає УНН, посилаючись на повідомлення прес-служби Ради ЄС.

Так, повідомляється, що Антті Хартікайнен у даний час є генеральним директором фінської митниці. Раніше він був головою Місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) у Лівії, заступником голови Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні та керівником групи Консультативної групи ЄС по Вірменії. Хартікайнен має понад двадцять років досвіду роботи у фінській державній службі, а саме в Міністерстві внутрішніх справ.

Рішення було прийнято Комітетом з політичних питань і безпеки Ради ЄС.

Як повідомляв УНН, 13 травня Рада ЄС на два роки продовжила мандат Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні і збільшив її бюджет на 25%.

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