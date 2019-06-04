Призначено нового голову консультативної місії ЄС в Україні

КИЇВ. 4 червня. УНН. У вівторок, 4 червня, Антті Хартікайнен був призначений новим главою Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM). Він приступить до виконання своїх обов'язків 1 липня 2019 року, і його мандат триватиме до 30 червня 2020 року, передає УНН, посилаючись на повідомлення прес-служби Ради ЄС.