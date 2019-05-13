ЄС продовжив роботу Консультативної місії в Україні та збільшив її бюджет

"Сьогодні Рада продовжила мандат Консультативної місії Європейського Союзу (EUAM) в Україні до 31 травня 2021 року. Вона також затвердила бюджет обсягом 54 млн євро на наступні два роки, збільшивши його більш ніж на 25%, що відображає посилення діяльності місії, у тому числі шляхом створення другого мобільного підрозділу, який буде розгорнуто на сході і південному сході України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу 13 травня можуть обговорити тему президентських виборів в Україні, а також рішення Росії про спрощення отримання паспортів громадянами України на окупованих територіях Донбасу.