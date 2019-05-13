ЕС продлил работу Консультативной миссии в Украине и увеличил ее бюджет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Совет ЕС на два года продлил мандат Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине и увеличил ее бюджет на 25%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы евроинститута, передает УНН.
"Сегодня Совет продлил мандат Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM) в Украине до 31 мая 2021 года. Он также утвердил бюджет в размере 54 млн евро на следующие два года, увеличив его более чем на 25%, что отражает усиление деятельности миссии, в том числе путем создания второго мобильного подразделения, которое будет развернуто на востоке и юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза 13 мая могут обсудить тему президентских выборов в Украине, а также решение России об упрощении получения паспортов гражданами Украины на оккупированных территориях Донбасса.