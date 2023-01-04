Назначение посла Украины в Индии: Кулеба говорит, что согласование кандидатуры уже завершается

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«Индия остается важным приоритетом независимо даже от их председательства в G20. Генконсульство будем открывать, единственное что нас затормозило – это война…Единственная причина отсутствия посла в Индии сейчас заключается в том, что мы завершаем согласование кандидатуры, потому что страна очень ответственная и нужен сильный профессиональный кандидат», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщили в ОП, речь шла о председательстве в G20 и участии в реализации украинской формулы мира.