Назначение посла Украины в Индии: Кулеба говорит, что согласование кандидатуры уже завершается
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Единственная причина отсутствия посла в Индии заключается в том, что Украина завершает согласование кандидатуры, ведь страна очень ответственная и нужен сильный профессиональный кандидат. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Индия остается важным приоритетом независимо даже от их председательства в G20. Генконсульство будем открывать, единственное что нас затормозило – это война…Единственная причина отсутствия посла в Индии сейчас заключается в том, что мы завершаем согласование кандидатуры, потому что страна очень ответственная и нужен сильный профессиональный кандидат», - рассказал Кулеба.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщили в ОП, речь шла о председательстве в G20 и участии в реализации украинской формулы мира.