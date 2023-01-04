Призначення посла України в Індії: Кулеба каже, що узгородження кандидатури вже завершується

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«Індія залишається важливим пріоритетом незалежно навіть від їхнього головування у G20. Генконсульство будемо відкривати, єдине що нас загальмувало – це війна…Єдина причина відсутності посла в Індії наразі полягає в тому, що ми завершуємо узгодження кандидатури, тому що країна дуже відповідальна й потрібний сильний професійний кандидат», - розповів Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Як повідомили в ОП, йшлось про головування у G20 та участь у реалізації української формули миру.