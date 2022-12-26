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Зеленський поговорив з прем'єром Індії: очікує на участь країни в реалізації української формули миру

Зеленський поговорив з прем'єром Індії: очікує на участь країни в реалізації української формули миру

Київ • УНН

 • 359402 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Як повідомили в ОП, йшлось про головування у G20 та участь у реалізації української формули миру, передає УНН.

Цитата

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Побажав результативного головування у G20. Саме на цьому майданчику я оголосив про формулу миру, і тепер розраховую на участь Індії в її реалізації", - написав Зеленський.

Крім того, Президент України подякував за гуманітарну допомогу та підтримку в ООН.

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Додамо

Зеленський запропонував країнам-партнерам обрати пункти для реалізації "формули миру".

Так, Зеленський виступив на Генасамблеї ООН та представив "формулу миру", яка передбачає мир не тільки для України, але й для усіх країн цивілізованого світу, які зазнали збройної агресії.

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