Назначал доплаты дочери своего коллеги в полмиллиона грн: должностному лицу воинской части Ривненской области сообщили о подозрении

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"Занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного обеспечения военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности", - установили работники ГБР.

Детали

Отмечается, что таким образом военная, которая является дочерью другого заместителя командира части, получила более 500 тысяч гривен выплат из госбюджета.

Чиновника подозревают в халатном отношении к службе, повлекшем существенный вред, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты по статье самовольного оставления воинской части. Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба.

Напомним

ГБР сообщило, что в суд направлено обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирской области. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды