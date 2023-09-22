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Назначал доплаты дочери своего коллеги в полмиллиона грн: должностному лицу воинской части Ривненской области сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области, который незаконно назначил выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части, сообщили о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Цитата

"Занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного обеспечения военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности", - установили работники ГБР.

Детали

Отмечается, что таким образом военная, которая является дочерью другого заместителя командира части, получила более 500 тысяч гривен выплат из госбюджета.

Чиновника подозревают в халатном отношении к службе, повлекшем существенный вред, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты по статье самовольного оставления воинской части. Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба.

Напомним

ГБР сообщило, что в суд направлено обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирской области. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды

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