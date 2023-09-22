Назначал доплаты дочери своего коллеги в полмиллиона грн: должностному лицу воинской части Ривненской области сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области, который незаконно назначил выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части, сообщили о подозрении. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.
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"Занимая должность временно исполняющего обязанности командира воинской части, фигурант подписывал документы для выдачи денежного обеспечения военнослужащей, которая 11 месяцев не приходила на службу и не выполняла свои должностные обязанности", - установили работники ГБР.
Детали
Отмечается, что таким образом военная, которая является дочерью другого заместителя командира части, получила более 500 тысяч гривен выплат из госбюджета.
Чиновника подозревают в халатном отношении к службе, повлекшем существенный вред, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении военнослужащей, которая уклонилась от службы и продолжала получать выплаты по статье самовольного оставления воинской части. Работники ГБР совершают действия по возвращению государству нанесенного ущерба.
Напомним
ГБР сообщило, что в суд направлено обвинительный акт в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирской области. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды