Призначав доплати донці свого колеги у півмільйона грн: посадовцю військової частини Рівненської області повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області, який незаконно призначив виплату у півмільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини, повідомили про підозру. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.
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"Обіймаючи посаду тимчасово виконуючого обов’язки командира військової частини, фігурант підписував документи для видачі грошового забезпечення військовослужбовиці, яка 11 місяців не приходила на службу та не виконувала свої посадові обов’язки", - встановили працівники ДБР.
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Зазначається, що таким чином військова, яка є донькою іншого заступника командира частини, отримала понад 500 тисяч гривень виплат із держбюджету.
Посадовця підозрюють в недбалому ставленні до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру військовослужбовиці, яка ухилилася від служби та продовжувала отримувати виплати за статтею самовільного залишення військової частини. Працівники ДБР вчиняють дії щодо повернення державі завданих збитків.
Нагадаємо
ДБР повідомило, що до суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди