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Здавав військове майно у ломбарди: судитимуть офіцера з Житомирщини

Здавав військове майно у ломбарди: судитимуть офіцера з Житомирщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди. Про це повідомяє УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей. Зазначається, що частина з них була придбана за кошти волонтерів.

Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди. Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн, зазначили в ДБР.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

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