Побиття військового на Івано-Франківщині: суд виніс вирок

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“Пам'ятаєте випадок на Івано-Франківщині, який також стався в одній з військових частин між військовими, який був пов'язаний з лайкою і побиттям одного іншим? Так от досудове розслідування наразі завершено і є вирок суду. Так як підозрюваний військовослужбовець визнав свою провину та негідну поведінку, суд ухвалив рішення на 1,5 року відправити його на службу в дисциплінарний батальйон”, - сказала Сапʼян.

Нагадаємо

18 квітня у мережі почали ширитись кадри побиття солдата строкової служби офіцером військової частини з Івано-Франківська. У Національній гвардії зазначили, що обурені діями офіцера та розпочали службову перевірку.

Після цього ДБР розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця. У військового була виявлена закрита черепно-мозкова травма, гематоми та переломом носа. Потерпілий заявляв, що його побив офіцер військової частини.

Згодом офіцеру, який знущався над військовим на Івано-Франківщині, повідомили про підозру.