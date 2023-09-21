Побиття військового на Івано-Франківщині: суд виніс вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Військовослужбовця, який знущався над колегою по службі в Івано-Франківській області, засудили до 1,5 року служби в дисциплінарному батальйоні. Про це заявила радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає УНН.
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“Пам'ятаєте випадок на Івано-Франківщині, який також стався в одній з військових частин між військовими, який був пов'язаний з лайкою і побиттям одного іншим? Так от досудове розслідування наразі завершено і є вирок суду. Так як підозрюваний військовослужбовець визнав свою провину та негідну поведінку, суд ухвалив рішення на 1,5 року відправити його на службу в дисциплінарний батальйон”, - сказала Сапʼян.
Нагадаємо
18 квітня у мережі почали ширитись кадри побиття солдата строкової служби офіцером військової частини з Івано-Франківська. У Національній гвардії зазначили, що обурені діями офіцера та розпочали службову перевірку.
Після цього ДБР розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця. У військового була виявлена закрита черепно-мозкова травма, гематоми та переломом носа. Потерпілий заявляв, що його побив офіцер військової частини.
Згодом офіцеру, який знущався над військовим на Івано-Франківщині, повідомили про підозру.