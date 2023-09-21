Избиение военного в Ивано-Франковской области: суд вынес приговор
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Военнослужащего, который издевался над сослуживцем в Ивано-Франковской области, приговорили к 1,5 годам службы в дисциплинарном батальоне. Об этом заявила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает УНН.
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“Помните случай в Ивано-Франковской области, который также произошел в одной из воинских частей между военными, который был связан с руганью и избиением одного другим? Так вот досудебное расследование сейчас завершено и есть приговор суда. Так как подозреваемый военнослужащий признал свою вину и недостойное поведение, суд принял решение на 1,5 года отправить его на службу в дисциплинарный батальон”, - сказала Сапьян.
Напомним
18 апреля в сети начали распространяться кадры избиения солдата срочной службы офицером воинской части из Ивано-Франковска. В Национальной гвардии отметили, что возмущены действиями офицера и начали служебную проверку.
После этого ГБР начало расследование по факту избиения военнослужащего. У военного была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и перелом носа. Пострадавший заявлял, что его избил офицер воинской части.
Впоследствии офицеру, который издевался над военным в Ивано-Франковской области, сообщили о подозрении.