Избиение военного в Ивано-Франковской области: суд вынес приговор

Цитата

“Помните случай в Ивано-Франковской области, который также произошел в одной из воинских частей между военными, который был связан с руганью и избиением одного другим? Так вот досудебное расследование сейчас завершено и есть приговор суда. Так как подозреваемый военнослужащий признал свою вину и недостойное поведение, суд принял решение на 1,5 года отправить его на службу в дисциплинарный батальон”, - сказала Сапьян.

Напомним

18 апреля в сети начали распространяться кадры избиения солдата срочной службы офицером воинской части из Ивано-Франковска. В Национальной гвардии отметили, что возмущены действиями офицера и начали служебную проверку.

После этого ГБР начало расследование по факту избиения военнослужащего. У военного была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и перелом носа. Пострадавший заявлял, что его избил офицер воинской части.

Впоследствии офицеру, который издевался над военным в Ивано-Франковской области, сообщили о подозрении.