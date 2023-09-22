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Сдавал военное имущество в ломбарды: будут судить офицера из Житомирщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении начальника службы логистики одной из воинских частей Житомирщины. В условиях военного положения он пытался обогатиться, продавая военное имущество в Интернете и через ломбарды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Начальник службы логистики одной из воинских частей Житомирщины имел доступ к месту хранения техники части и присвоил 60 камер ночного видения и 8 тепловизоров различных моделей. Отмечается, что часть из них была приобретена за средства волонтеров.

Офицер продавал технику через Интернет и сдавал в местные ломбарды. Общая сумма нанесенного государству ущерба достигает 3,2 млн грн, отметили в ГБР.

В ходе досудебного расследования офицер возместил средства в полном объеме.

Военнослужащий обвиняется в присвоении военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенном в условиях военного положения, причинившем существенный вред (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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