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15 марта, 19:03 • 104925 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139381 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121005 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114697 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103493 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100777 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90273 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Присоединятся к ВСУ или уедут за границу: что будут делать украинцы в случае вторжения России – опрос

Присоединятся к ВСУ или уедут за границу: что будут делать украинцы в случае вторжения России – опрос

Киев • УНН

 • 48544 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В случае нового вторжения России примерно 43% украинцев готовы противостоять агрессии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, информирует УНН.

Детали

10,5% опрошенных украинцев готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины на фронте.

9% присоединились бы к добровольческим силам, а еще 23% готовы оказывать посильную невоенную помощь (деньгами, работой или как донор крови).

Просто постараются выжить и не будут делать ничего особенного — 18,5%.

Выехать из страны может попробовать 4% респондентов.

В то же время 22,5% украинцев вообще не верят, что новое вторжение когда-нибудь произойдет.

Добавим

Опрос провели с 17 до 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки — 2,3%.

Напомним

Угрозу военного вторжения России в Украину считают реальной 44,9% украинцев.

Украинские Национальные Новости

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