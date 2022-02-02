Приєднаються до ЗСУ чи виїдуть за кордон: що робитимуть українці у разі вторгнення Росії – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У разі нового вторгнення Росії приблизно 43% українців готові протистояти агресії. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує УНН.
Деталі
10,5% опитаних українців готові приєднатися до Збройних сил України на фронті.
9% приєдналися б до добровольчих сил, а ще 23% готові надавати посильну невійськову допомогу (грошима, роботою або як донор крові).
Просто намагатимуться вижити і не робитимуть нічого особливого – 18,5%.
Виїхати з країни може спробувати 4% респондентів.
Водночас 22,5% українців взагалі не вірять, що нове вторгнення коли-небудь станеться.
Додамо
Опитування провели з 17 до 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитали 2018 респондентів віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Нагадаємо
Загрозу військового вторгнення Росії в Україну вважають реальною 44,9% українців.