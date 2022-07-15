Псевдодизайнер обворовала мужчину с помощью глазных капель: ей светит до 15 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Киеве перед судом предстанет псевдодизайнер из Ровенской области, которая завладела имуществом клиента на сумму 175 тыс. грн с помощью глазных капель. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует УНН.
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«В мае 2022 года к правоохранителям обратился житель Оболонского района столицы с заявлением о совершении кражи из его квартиры. Как оказалось, накануне мужчина пригласил к себе домой дизайнера интерьера, которую нашел через интернет. Находясь в квартире потерпевшего, женщина незаметно для него добавила в стакан с напитком глазные капли. Выпив напиток, мужчина потерял сознание», – говорится в сообщении.
Детали
Злоумышленница завладела его вещами, деньгами и другим имуществом на сумму 175 000 гривен, оставив потерпевшего в бессознательном состоянии. Благодаря принятым оперативным мерам в течение суток после совершения преступления подозреваемая была установлена и задержана. Правоохранителям удалось изъять часть похищенного имущества.
В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Учитывая совершение преступления в условиях военного положения, женщине грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Дополнение
Перед судом предстанет эксзаместитель начальника отделения АО "Укрпочта", завладевшая почтовыми марками на 800 тыс. грн.