Псевдодизайнерка обікрала чоловіка за допомогою очних крапель: їй світить до 15 років за гратами

Цитата

«У травні 2022 року до правоохоронців звернувся мешканець Оболонського району столиці з заявою про вчинення крадіжки з його квартири. Як виявилося, напередодні чоловік запросив до себе додому дизайнера інтер’єра, яку знайшов через інтернет. Перебуваючи в квартирі потерпілого, жінка непомітно для нього додала у склянку з напоєм очні краплі. Випивши напій, чоловік втратив свідомість», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зловмисниця заволоділа його речами, грошима та іншим майном на суму 175 000 гривень, залишивши потерпілого у безсвідомому стані. Завдяки вжитим оперативним заходам упродовж доби після вчинення злочину підозрювану встановили та затримали. Правоохоронцям вдалося вилучили частину викраденого майна.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Враховуючи вчинення злочину в умовах воєнного стану, жінці загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Доповнення

Перед судом постане ексзаступниця начальника відділення АТ "Укрпошта", яка заволоділа поштовими марками на 800 тис. грн.