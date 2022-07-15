Псевдодизайнерка обікрала чоловіка за допомогою очних крапель: їй світить до 15 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Києві перед судом постане псевдодизайнерка з Рівненщини, яка заволоділа майном клієнта на суму 175 тис. грн за допомогою очних крапель. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує УНН.
Цитата
«У травні 2022 року до правоохоронців звернувся мешканець Оболонського району столиці з заявою про вчинення крадіжки з його квартири. Як виявилося, напередодні чоловік запросив до себе додому дизайнера інтер’єра, яку знайшов через інтернет. Перебуваючи в квартирі потерпілого, жінка непомітно для нього додала у склянку з напоєм очні краплі. Випивши напій, чоловік втратив свідомість», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Зловмисниця заволоділа його речами, грошима та іншим майном на суму 175 000 гривень, залишивши потерпілого у безсвідомому стані. Завдяки вжитим оперативним заходам упродовж доби після вчинення злочину підозрювану встановили та затримали. Правоохоронцям вдалося вилучили частину викраденого майна.
Наразі підозрювана перебуває під вартою. Враховуючи вчинення злочину в умовах воєнного стану, жінці загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Доповнення
Перед судом постане ексзаступниця начальника відділення АТ "Укрпошта", яка заволоділа поштовими марками на 800 тис. грн.