Частная добыча газа в Украине выросла на 18%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Частный добыча природного газа в 2018 году выросла на 18% до 3,1 млрд куб. м. Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, обнародованном на сайте Национального банка Украины, передает УНН.
“Прибыли в добыче природных ископаемых остаются высокими. Тенденция производства за 10 месяцев 2018 года сменилась — с падения 5,7% в 2017 году до +2,3% за 10 месяцев в 2018-м. Ожидания значительного увеличения добычи природного газа государственными компаниями не оправдались (+1 п.п. за 9 месяцев), однако частная добыча выросла на 18% до 3,1 млрд куб.м.”, - говорится в отчете.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе Украина нарастила добычу газа на 2,6%
Существенное увеличение совокупной добычи ожидается не раньше 2020 года, потому что в I полугодии было немало перебоев с перерегистрацией лицензий на эксплуатацию месторождений.
“Горно-металлургическое оборудование и добыча газа — перспективные сектора. За 10 месяцев объемы производства в машиностроении выросли на 3,7%”, - отметили в НБУ.
Напомним, 23 октября правительство разрешило электронную торговлю лицензиями на пользование недрами. Также Кабмин одобрил проведение конкурсов относительно 11 газовых участков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Катар готов поставлять Украине сжиженный газ
Как сообщал УНН, добыча газа в Украине увеличилась до 19 млрд кубометров. Кабинет министров Украины рассчитывает на 9 млрд грн поступлений в Госбюджет в 2019 году от увеличения стоимости газа для населения.