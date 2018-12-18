Частная добыча газа в Украине выросла на 18%

“Прибыли в добыче природных ископаемых остаются высокими. Тенденция производства за 10 месяцев 2018 года сменилась — с падения 5,7% в 2017 году до +2,3% за 10 месяцев в 2018-м. Ожидания значительного увеличения добычи природного газа государственными компаниями не оправдались (+1 п.п. за 9 месяцев), однако частная добыча выросла на 18% до 3,1 млрд куб.м.”, - говорится в отчете.

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Существенное увеличение совокупной добычи ожидается не раньше 2020 года, потому что в I полугодии было немало перебоев с перерегистрацией лицензий на эксплуатацию месторождений.

“Горно-металлургическое оборудование и добыча газа — перспективные сектора. За 10 месяцев объемы производства в машиностроении выросли на 3,7%”, - отметили в НБУ.

Напомним, 23 октября правительство разрешило электронную торговлю лицензиями на пользование недрами. Также Кабмин одобрил проведение конкурсов относительно 11 газовых участков.

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Как сообщал УНН, добыча газа в Украине увеличилась до 19 млрд кубометров. Кабинет министров Украины рассчитывает на 9 млрд грн поступлений в Госбюджет в 2019 году от увеличения стоимости газа для населения.