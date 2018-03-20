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Катар готовий постачати Україні скраплений газ

Катар готовий постачати Україні скраплений газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Катар готовий налагодити постачання до України скрапленого газу. Як повідомляє прес-служба Президента України, відповідні домовленості було досягнуто у ході офіційного візиту петра Порошенка до Держави Катар, передає УНН.

“Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ”, — сказав Президент України у коментарі та повідомив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Глава держави зауважив, що переговори з цього питання відбудуться вже найближчим часом.

Президент також підкреслив, що “ці джерела постачання скрапленого газу від надійного партнера України — Катару — створять унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки”.

Як повідомляв УНН, Україна і Катар підписали угоду про безвізовий режим.

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