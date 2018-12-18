Приватний видобуток газу в Україні виріс на 18%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Приватний видобуток природного газу у 2018 році зріс на 18% до 3,1 млрд куб. м. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, оприлюдненому на сайті Національного банку України, передає УНН.
“Прибутки у видобуванні природних копалин залишаються високими. Тенденція виробництва за 10 місяців 2018 року змінилась — із падіння 5,7% у 2017 році до +2,3% за 10 місяців 2018-го. Очікування значного збільшення видобутку природного газу державними компаніями не виправдалися (+1 в.п. за 9 місяців), проте приватний видобуток зріс на 18% до 3,1 млрд куб. м.”, — йдеться у звіті.
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Суттєве збільшення сукупного видобутку очікується не раніше 2020 року, бо у І півріччі було чимало перебоїв із перереєстрацією ліцензій на експлуатацію родовищ.
“Гірничо-металургійне обладнання та видобуток газу — перспективні сектори. За 10 місяців обсяги виробництва у машинобудуванні зросли на 3,7%”, — зазначили у НБУ.
Нагадаємо, 23 жовтня уряд дозволив електронну торгівлю ліцензіями на користування надрами. Також Кабмін схвалив проведення конкурсів стосовно 11 газових ділянок.
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Як повідомляв УНН, видобуток газу в Україні збільшився до 19 мільярдів кубометрів. Кабінет міністрів України розраховує на 9 млрд грн надходжень до Держбюджету у 2019 році від збільшення вартості газу для населення.