"Частная граница" на Закарпатье: Горвату избрали залог в 30 млн грн

"Шевченковский районный суд Львова избрал для Горвата меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Также суд постановил возможность внесения залога - 30 миллионов гривен. Сейчас он находится во львовском СИЗО", - сообщил Нариман Сулейманов.

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Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков в возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.