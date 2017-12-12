"Частная граница" на Закарпатье: Горвату избрали залог в 30 млн грн
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Организатор “частной границы” на Закарпатье Атилла Горват находится во львовском СИЗО. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела военной прокуратуры Западного региона Нариман Сулейманов, передает корреспондент УНН.
"Шевченковский районный суд Львова избрал для Горвата меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Также суд постановил возможность внесения залога - 30 миллионов гривен. Сейчас он находится во львовском СИЗО", - сообщил Нариман Сулейманов.
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Как ранее сообщал УНН, военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков в возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.