"Приватний кордон" на Закарпатті: Горвату визначили заставу у 30 млн грн

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Організатор «приватного кордону» на Закарпатті Атілла Горват перебуває у львівському СІЗО. Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник відділу військової прокуратури Західного регіону Наріман Сулейманов, передає кореспондент УНН.

"Шевченківський районний суд міста Львова обрав для Горвата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж двох місяців. Також суд постановив можливість внесення застави, тридцять мільйонів гривень. Наразі він перебуває у львівському СІЗО", - повідомив Наріман Сулейманов.

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Як раніше повідомляв УНН, військова прокуратура Західного регіону України разом зі співробітниками Державної прикордонної служби провела близько 100 обшуків у можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків.

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