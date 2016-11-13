Частное предприятие разместило токсичные отходы на территории Ощадбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Частное предприятие "Галар" разместило токсичные отходы на территории Государственного Ощадбанка в Светловодске. Об этом говорится в решении хозяйственного суда Кировоградской области от 30 сентября текущего года, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает УНН.
В частности, на территории банка хранились 320 кг твердых отходов с мышьяком (II класс опасности) и 0,5 кг твердых отходов сплава кадмия, гелура, ртути (КРТ) (II класс опасности).
Кроме того, как выяснилось в суде, специального разрешения (лицензии) по обращению с опасными отходами, их хранение и размещение у предприятия "Галар" по адресу: Кировоградская область, Светловодск, ул.Заводская, 3-б, нет. Кроме того, в действующей лицензии "Галар" представлено разрешение на хранение твердых отходов с мышьяком, которые есть у них в наличии.
Неоднократные требования Ощадбанка убрать с их территории опасные отходы предприятие "Галар" оставляло без рассмотрения.
"Таким образом, как следует из материалов дела, ответчиком по состоянию на день судебного заседания все еще не выполнены требования истца об освобождении от пребывания на территории объекта частной собственности публичного акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" - комплекса зданий, расположенного по адресу: Кировоградская область, г. Светловодск, ул. Заводская, 3-б, опасных отходов, принадлежащих частному предприятию "Галар", в частности твердые отходы с мышьяком в количестве 320,0 кг, твердые отходы кадмия, теллура, ртути в количестве 0,450 кг, с соблюдением санитарных и экологических норм, с предоставлением публичному акционерному обществу "Государственный ощадный банк Украины" должным образом оформленной справки соответствующих служб и заверенных копий документов о вывозе (перемещении, ликвидации) принадлежащих ООО "Галар" токсичных отходов", - говорится в решении суда.
Поэтому предприятие "Галар" обязано убрать с территории банка токсичные отходы.
Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.
Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.
Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на проведение долицензионных проверок. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство их поддержало.