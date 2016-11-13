Частное предприятие разместило токсичные отходы на территории Ощадбанка

ukru
15 марта, 19:03 • 110450 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153119 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129294 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122431 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108118 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103163 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99452 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128726 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129382 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127557 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 53045 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 74984 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 60606 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 32976 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 44902 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 128727 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 128441 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264830 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294063 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230239 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 3149 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106961 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129382 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112932 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130115 просмотра
Актуальное
Частное предприятие разместило токсичные отходы на территории Ощадбанка

Частное предприятие разместило токсичные отходы на территории Ощадбанка

Киев • УНН

 • 8562 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Частное предприятие "Галар" разместило токсичные отходы на территории Государственного Ощадбанка в Светловодске. Об этом говорится в решении хозяйственного суда Кировоградской области от 30 сентября текущего года, размещенном в Едином реестре судебных решений, сообщает УНН.

В частности, на территории банка хранились 320 кг твердых отходов с мышьяком (II класс опасности) и 0,5 кг твердых отходов сплава кадмия, гелура, ртути (КРТ) (II класс опасности).

Кроме того, как выяснилось в суде, специального разрешения (лицензии) по обращению с опасными отходами, их хранение и размещение у предприятия "Галар" по адресу: Кировоградская область, Светловодск, ул.Заводская, 3-б, нет. Кроме того, в действующей лицензии "Галар" представлено разрешение на хранение твердых отходов с мышьяком, которые есть у них в наличии.

Неоднократные требования Ощадбанка убрать с их территории опасные отходы предприятие "Галар" оставляло без рассмотрения.

"Таким образом, как следует из материалов дела, ответчиком по состоянию на день судебного заседания все еще не выполнены требования истца об освобождении от пребывания на территории объекта частной собственности публичного акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" - комплекса зданий, расположенного по адресу: Кировоградская область, г. Светловодск, ул. Заводская, 3-б, опасных отходов, принадлежащих частному предприятию "Галар", в частности твердые отходы с мышьяком в количестве 320,0 кг, твердые отходы кадмия, теллура, ртути в количестве 0,450 кг, с соблюдением санитарных и экологических норм, с предоставлением публичному акционерному обществу "Государственный ощадный банк Украины" должным образом оформленной справки соответствующих служб и заверенных копий документов о вывозе (перемещении, ликвидации) принадлежащих ООО "Галар" токсичных отходов", - говорится в решении суда.

Поэтому предприятие "Галар" обязано убрать с территории банка токсичные отходы.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.

Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на проведение долицензионных проверок. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство их поддержало.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы