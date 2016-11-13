Приватне підприємство розмістило токсичні відходи на території Ощадбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Приватне підприємство “Галар” розмістило токсичні відходи на території Державного Ощадбанку в м.Світловодськ. Про це йдеться у рішенні господарського суду Кіровоградської області від 30 вересня поточного року, розміщеного у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.
Зокрема на території банку зберігались 320 кг твердих відходів з миш’яком (ІІ клас небезпеки) та 0,5 кг твердих відходів з сплаву кадмію, гелуру, ртуті (КРТ) (ІІ клас небезпеки).
Крім того, як з’ясувалося у суді, спеціального дозволу (ліцензії) щодо поводження з небезпечними відходами, їх зберігання та розміщення у підприємства “Галар” за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Заводська, 3-б, немає. Крім того, в діючій ліцензії “Галар” не надано дозволу на зберігання твердих відходів з миш’яком, які є у них в наявності.
Неодноразові вимоги Ощадбанку прибрати з їх території небезпечні відходи підприємство “Галар” залишало без розгляду.
“Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, відповідачем станом на день судового засідання все ще не виконано вимоги позивача про звільнення з перебування на території об’єкта приватної власності публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ — комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3-б, небезпечних відходів, що належать Приватному підприємству „Галар“, зокрема тверді відходи з миш’яком в кількості 320,0 кг, тверді відходи кадмію, телуру, ртуті в кількості 0,450 кг, з додержанням санітарних і екологічних норм, з наданням Публічному акціонерному товариству „Державний Ощадний банк України“ належним чином оформлену довідку відповідних служб та засвідчені копії документів про вивезення (переміщення, ліквідацію) належних ПП „Галар“ токсичних відходів”, — йдеться у рішенні суду.
Відтак, підприємство “Галар” зобов’язано прибрати з території банку токсичні відходи.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами ( загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.
Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на проведення доліцензійних перевірок. Тепер необхідно, аби парламентська більшість їх підтримала.