Приватне підприємство розмістило токсичні відходи на території Ощадбанку

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20946 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 41235 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 65476 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 136329 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 199588 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190660 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211400 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196866 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152229 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152984 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
92 %
750 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123629 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 34994 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 75036 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 53639 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 32411 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 478630 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315890 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378195 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489934 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 123632 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183383 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126199 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161103 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184292 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Приватне підприємство розмістило токсичні відходи на території Ощадбанку

Приватне підприємство розмістило токсичні відходи на території Ощадбанку

Київ • УНН

 • 8562 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Приватне підприємство “Галар” розмістило токсичні відходи на території Державного Ощадбанку в м.Світловодськ. Про це йдеться у рішенні господарського суду Кіровоградської області від 30 вересня поточного року, розміщеного у Єдиному реєстрі судових рішень, повідомляє УНН.

Зокрема на території банку зберігались 320 кг твердих відходів з миш’яком (ІІ клас небезпеки) та 0,5 кг твердих відходів з сплаву кадмію, гелуру, ртуті (КРТ) (ІІ клас небезпеки).

Крім того, як з’ясувалося у суді, спеціального дозволу (ліцензії) щодо поводження з небезпечними відходами, їх зберігання та розміщення у підприємства “Галар” за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Заводська, 3-б, немає. Крім того, в діючій ліцензії “Галар” не надано дозволу на зберігання твердих відходів з миш’яком, які є у них в наявності.

Неодноразові вимоги Ощадбанку прибрати з їх території небезпечні відходи підприємство “Галар” залишало без розгляду.

“Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, відповідачем станом на день судового засідання все ще не виконано вимоги позивача про звільнення з перебування на території об’єкта приватної власності публічного акціонерного товариства „Державний ощадний банк України“ — комплексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3-б, небезпечних відходів, що належать Приватному підприємству „Галар“, зокрема тверді відходи з миш’яком в кількості 320,0 кг, тверді відходи кадмію, телуру, ртуті в кількості 0,450 кг, з додержанням санітарних і екологічних норм, з наданням Публічному акціонерному товариству „Державний Ощадний банк України“ належним чином оформлену довідку відповідних служб та засвідчені копії документів про вивезення (переміщення, ліквідацію) належних ПП „Галар“ токсичних відходів”, — йдеться у рішенні суду.

Відтак, підприємство “Галар” зобов’язано прибрати з території банку токсичні відходи.

Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами ( загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.

Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на проведення доліцензійних перевірок. Тепер необхідно, аби парламентська більшість їх підтримала.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$84,858.00
Золото
$3,194.60
Tesla
$280.94
Brent
$73.80
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,867.08