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Приватизация табличек: экс-глава "Спецтехноэкспорта" Барбул о продаже 18 предприятий ОПК

Киев • УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Предприятия "Укроборонпрома", которые Кабмин выставил на приватизацию, - это "труппы". Они инвестиционно не привлекательны. Об этом в интервью УНН заявил бывший глава "Спецтехноэкспорта" (подразделение "Укроборонпрома") Павел Барбул.

Приватизация табличек: экс-глава "Спецтехноэкспорта" Барбул о продаже 18 предприятий ОПК

Отметим, что идею приватизировать предприятия "Укроборонпрома" озвучил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. По его словам, в ближайшее время более 60 предприятий из 137, входящих в систему Укроборонпрома, будут корпоратизированы: из государственных и казенных предприятий в частные и акционерные общества. Часть предприятий Уруский планировал подчинить напрямую своему министерству. Пока же Кабмин выставил на приватизацию 18 предприятий "Укроборонпрома".

Комментируя это, Барбул напомнил о судьбе тех предприятий, которые подчинялись в свое время Министерству промышленной политики.

"Смотрите, у нас уже такое было. Было Министерство промышленной политики, и посмотрите, чем это закончилось: сотни порезанных на металлолом предприятий - частично приватизированных, частично выпиленных, частично непонятно подвешенных где-то. И делать мегамонстров из какого-то министерства, будь это Минэкономики или Минпромполитики - все это заканчивалось только сменой вывески, переброской предприятий из одного министерства в другое. По дороге куча всего терялось: и документов, и людей, и производственных площадей, и всего, что угодно.

При каждой передаче не делались аудиты, на многих предприятиях аудит не делали от слова "никогда", и в результате мы имеем то, что имеем: 18 трупов на приватизацию, в которых ключевого бизнеса нет, - это там какие-то части цехов, недопроданных раньше..." - говорит Барбул.

Он также опроверг ценность земель предприятий "Укроборонпрома".

"У многих из них даже нет оформленной земли. Возможно, она, возможно, где-то там земля на актах постоянного пользования, то есть, ее надо или отводить в аренду, или отводить в собственность. То есть, там еще проблем с землей хватает. Это квадратные метры цехов, по большому счету, что там еще можно делать. Производственные какие-то процессы, выпускать какую-то технологическую высококонкурентную современную продукцию ни одно из этих предприятий не может. Три или четыре из них выставляются на приватизацию просто как таблички, юридический адрес, то есть больше там вообще ничего", - добавляет Барбул.

Ни внутренние, ни внешние инвесторы не пойдут покупать такие предприятия "Укроборонпрома", убежден бывший глава "Спецтехноэкспорта". Даже из-за наличия в Украине так называемой "дешевой" рабочей силы, добавляет он.

"Одним из успешных кейсов, который сделал "Укроборонпром", было строительство завода для международной корпорации Delfi на базе двух украинских заводов: одна производственная база у них в Хмельницкой области, вторая - в Винницкой. Что они делают? Они платят хорошие зарплаты - рыночные, достойные - и люди там собирают электрическую проводку, электрокомпоненты для международных автопроизводителей. В такой сфере высококвалифицированная сила, она, возможно, выгоднее. Но это опять-таки нужно смотреть точечные проекты. Глобально, если мы смотрим разные сферы, то, например, строители в Эмиратах - те, которые строят небоскребы и крутые проекты, до уровня которых нам, к сожалению, далеко - они получают 500 долларов в месяц. Это можно сравнить с уровнем зарплаты нашего строителя. Ни копейки больше, как ни странно. Да, это граждане других стран: Индии, Пакистана, Бангладеш. Им обеспечиваются визы, проживание, питание, логистика, но зарплаты такие же", - комментирует Барбул.

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