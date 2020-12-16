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Приватизація табличок: екскерівник "Спецтехноекспорту" Барбул про продаж 18 підприємств ОПК

Київ • УНН

 • 11824 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Підприємства “Укроборонпрому”, які Кабмін виставив на приватизацію, - це “трупи”. Вони інвестиційно не привабливі. Про це в інтерв’ю УНН заявив колишній очільник “Спецтехноекспорту” (підрозділ “Укроборонпрому”) Павло Барбул.

Приватизація табличок: екскерівник "Спецтехноекспорту" Барбул про продаж 18 підприємств ОПК

Зазначимо, що ідею приватизувати підприємства "Укроборонпрому" озвучив віце прем’єр-міністр - міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський. За його словами, найближчим часом понад 60 підприємств з 137, що входять до системи Укроборонпрому, будуть корпоратизовані: з державних і казенних підприємств у приватні і акціонерні товариства. Частину підприємств Уруський планував підпорядкувати напряму своєму міністерству. Поки ж Кабмін виставив на приватизацію 18 підприємств "Укроборонпрому".

Коментуючи це, Барбул нагадав про долю тих підприємств, що підпорядковувалися свого часу Міністерству промислової політики.

"Дивіться, у нас вже таке було. Було Міністерство промислової політики, і подивіться, чим це закінчилося: сотні порізаних на металобрухт підприємств - частково приватизованих, частково випиляних, частково незрозуміло підвішених десь. І робити мегамонстрів з якогось міністерства, будь це Мінекономіки або Мінпромполітики, - все це закінчувалося лише зміною вивіски, перекиданням підприємств з одного міністерства в інше. По дорозі купа всього втрачалося: і документів, і людей, і виробничих площ, і всього, що завгодно.

При кожній передачі не робилися аудити, на багатьох підприємствах аудит не робили від слова "ніколи", і в результаті ми маємо те, що маємо: 18 трупів на приватизацію, в яких ключового бізнесу немає, - це там якісь частини цехів, недопродані раніше..." - каже Барбул.

Він також спростував цінність земель підприємств "Укроборонпрому".

"У багатьох з них навіть немає оформленої землі. Можливо, вона є, можливо, десь там земля на актах постійного користування, тобто, її треба або відводити в оренду, або відводити у власність. Тобто, там ще проблем з землею вистачає. Це квадратні метри цехів, за великим рахунком, що там ще можна робити. Виробничі якісь процеси, випускати якусь технологічну висококонкурентну сучасну продукцію жодне з цих підприємств не може. Три або чотири з них виставляються на приватизацію просто як таблички, юридична адреса, тобто більше там взагалі нічого", - додає Барбул.

Ані внутрішні, ані зовнішні інвестори не підуть купувати такі підприємства "Укроборонпрому", переконаний колишній очільник "Спецтехноекспорту". Навіть через наявність в Україні так званої "дешевої" робочої сили, додає він.

"Одним з успішних кейсів, який зробив "Укроборонпром", було будівництво заводу для міжнародної корпорації Delfi на базі двох українських заводів: одна виробнича база у них в Хмельницькій області, друга - у Вінницькій. Що вони роблять? Вони платять хороші зарплати - ринкові, гідні - і люди там збирають електричну проводку, електрокомпоненти для міжнародних автовиробників. У такій сфері висококваліфікована сила, вона, можливо, вигідніша. Але це знову-таки потрібно дивитися точкові проекти. Глобально, якщо ми дивимося різні сфери, то, наприклад, будівельники в Еміратах - ті, які будують хмарочоси і круті проекти, до рівня яких нам, на жаль, далеко, - вони отримують 500 доларів на місяць. Це можна порівняти з рівнем зарплати нашого будівельника. Ні копійки більше, як не дивно. Так, це громадяни інших країн: Індії, Пакистану, Бангладеш. Їм забезпечуються візи, проживання, харчування, логістика, але зарплати такі ж", - коментує Барбул.

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